По мнению Общественной палаты, существует немало "угроз", которые могут помешать выполнению нацпроекта. Задачи по увеличению объемов строительства могут быть не достигнуты из-за усложнения доступа к финансам после реформы долевого строительства и низкой эффективности стройкомплекса в отдельных регионах.
Среди рисков - низкая покупательная способность граждан и ставка на ипотеку. Фактически же приобрести квартиру из расчета 18 кв. м на члена семьи с помощью ипотеки может лишь 35% населения. Сегодня, подчеркивают авторы доклада, объем построенного в 2014-2016 годах, но не проданного жилья доходит до 47 млн кв. м.
В проекте сделан упор на возведение многоквартирных домов, хотя большая часть граждан мечтает о собственном коттедже. 75% квартир в нынешних новостройках - однокомнатные и двухкомнатные, такой площади, по мнению одного из авторов доклада, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, недостаточно для нормального проживания семей. Средний размер квартиры в "новостройке" - 70 кв. м, что меньше, чем даже в некоторых странах СНГ.