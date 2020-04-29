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Рубрика: Экономика

Все ниже, и ниже, и ниже

Эксперты предлагают застроить города коттеджами
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 94(8148)
В нацпроекте "Жилье и городская среда" сделан слишком большой упор на жилье в многоэтажных домах, считает Общественная палата РФ. Члены палаты проанализировали ход реализации нацпроекта.
Большинство россиян мечтает переехать в собственный дом. Фото: Сергей Михеев Большинство россиян мечтает переехать в собственный дом. Фото: Сергей Михеев
Большинство россиян мечтает переехать в собственный дом. Фото: Сергей Михеев

По мнению Общественной палаты, существует немало "угроз", которые могут помешать выполнению нацпроекта. Задачи по увеличению объемов строительства могут быть не достигнуты из-за усложнения доступа к финансам после реформы долевого строительства и низкой эффективности стройкомплекса в отдельных регионах.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Поможет ли застройщикам выкуп государством невостребованных квартир

Среди рисков - низкая покупательная способность граждан и ставка на ипотеку. Фактически же приобрести квартиру из расчета 18 кв. м на члена семьи с помощью ипотеки может лишь 35% населения. Сегодня, подчеркивают авторы доклада, объем построенного в 2014-2016 годах, но не проданного жилья доходит до 47 млн кв. м.

В проекте сделан упор на возведение многоквартирных домов, хотя большая часть граждан мечтает о собственном коттедже. 75% квартир в нынешних новостройках - однокомнатные и двухкомнатные, такой площади, по мнению одного из авторов доклада, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, недостаточно для нормального проживания семей. Средний размер квартиры в "новостройке" - 70 кв. м, что меньше, чем даже в некоторых странах СНГ.

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