В нацпроекте "Жилье и городская среда" сделан слишком большой упор на жилье в многоэтажных домах, считает Общественная палата РФ. Члены палаты проанализировали ход реализации нацпроекта.

По мнению Общественной палаты, существует немало "угроз", которые могут помешать выполнению нацпроекта. Задачи по увеличению объемов строительства могут быть не достигнуты из-за усложнения доступа к финансам после реформы долевого строительства и низкой эффективности стройкомплекса в отдельных регионах.

Среди рисков - низкая покупательная способность граждан и ставка на ипотеку. Фактически же приобрести квартиру из расчета 18 кв. м на члена семьи с помощью ипотеки может лишь 35% населения. Сегодня, подчеркивают авторы доклада, объем построенного в 2014-2016 годах, но не проданного жилья доходит до 47 млн кв. м.

В проекте сделан упор на возведение многоквартирных домов, хотя большая часть граждан мечтает о собственном коттедже. 75% квартир в нынешних новостройках - однокомнатные и двухкомнатные, такой площади, по мнению одного из авторов доклада, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, недостаточно для нормального проживания семей. Средний размер квартиры в "новостройке" - 70 кв. м, что меньше, чем даже в некоторых странах СНГ.