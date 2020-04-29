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29.04.2020 17:20
Рубрика: Общество

Омбудсмены Евразии призвали не героизировать нацизм

Текст: Владимир Емельяненко
Первое онлайн-заседание Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) все участники международного клуба омбудсменов назвали историческим. Правозащитники сформулировали тезисы о защите прав и свобод человека в контексте 75-летия Великой Победы и новой напасти - пандемии COVID-19.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

- Вторая мировая война - самое массовое нарушение прав человека в истории, - заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, - она изменила ход истории, границы государств, мировоззрение мира. Создание ООН после Победы 1945 года, принятие "Декларации прав человека" в 1948 году заложили основы миропорядка, который сегодня держит баланс мира и прав человека. Однако идут системные попытки пересмотра не столько политических, сколько мировоззренческих итогов Второй мировой. Это прямая угроза миру, его правам и свободам, когда тех, кого Нюрнбергский и Токийский трибуналы назвали преступниками, пытаются представить жертвами войны. Героизация нацизма привела к "войне памятников" в Европе, фальсификации истории и росту попыток жертв войны, победившей в ней, назвать палачами. Россия чтит свою историю. Поэтому мы вносим в Конституцию поправку о защите исторической памяти и необходимости противостояния фальсификации истории.

Россияне поддерживают меры по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

Российского омбудсмена поддержал омбудсмен Киргизии Токон Мамытов. Он предложил ЕАО обратиться в ООН и ЮНЕСКО с инициативами: признать итоги Второй мировой войны, Нюрнбергского и Токийского трибуналов - духовным, нематериальным и культурным наследием человечества, а 9 мая объявить международным Днем Победы над фашизмом. Защитники прав человека в Армении, России и Сербии поддержали эту инициативу. Зоран Пашалич (Сербия) подчеркнул, что идущая ревизия истории уже привела к разрушительной войне на Балканах в 1990-е годы, распаду Чехословакии и гражданской войне на Украине. И если пересмотр итогов Второй мировой войны не остановить, "дальнейшая ревизия приведет уже не только к новым локальным войнам".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Абсолютно недопустимо героизировать не только нацизм, но и расизм, вместе ведущие к повторению геноцида против целых народов", - подчеркнул армянский правозащитник Арман Татоян. А его коллеги из Таджикистана - Умед Бобозода и из Казахстана - Эльвира Азимова, призвали создавать международную историко-историографическую базу для согласованного изучения истории Второй мировой войны. "Первым шагом на пути современного изучения история и сохранения памяти в Узбекистане стало создание в стране Музея славы и парка Победы, которые достраиваются", - заявил Уполномоченный по правам человека в Узбекистане Улугбек Мухаммадиев.

Председатель Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Хасан Дарвишиан согласился тем, что на Балканах в 1990-е годы "вырвался наружу" , выживший вирус Второй мировой. Однако он заметил, что вирус тлел еще с 1948 года - в Палестине, затем с 1950-х годов - на Ближнем Востоке. "Единственный путь противостояния вирусу, - считает Хасан Дарвишиан, - избавление от разобщенности, согласованная стратегия сопротивления и отстаивания своих прав". К чему он призвал ЕАО как инструмент гуманитарного и правого влияния на мир.

В итоге Евразийский альянс омбудсменов принял решение - противостоять героизации нацизма и фашизма, "войне памятников" и вырабатывать цивилизованную стратегию сопротивления нарушению прав и свобод человека.

Справка "РГ"

Евразийский альянс омбудсменов (ЕАО) создан 5 декабря 2017 года. В него вошли омбудсмены Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, России, Сербии, Таджикистана. В 2020 году к работе в ЕАО подключились Казахстан и Узбекистан. ЕАО носит гуманитарно-правовой характер и открыт для членства других стран.

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