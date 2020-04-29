Онлайн-кинофестиваль "Мы едины" будет доступен всей планете

We Are One ("Мы едины") - так называется глобальный кинофестиваль, который начнется в интернете 29 мая и в течение десяти дней будет открыт всем жителям планеты для бесплатного просмотра.

Этот планетарный кинопоказ создан по инициативе крупнейших фестивалей мира - Каннского, Берлинского и Венецианского; к ним присоединились фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Макао, Лондоне, Локарно, Сан-Себастьяне, Сараево, Токио, Мумбаи, Карловых Варах и Анси. Это их ответ на хаос в мировой киноиндустрии и крушение всех фестивальных планов года. Новый международный онлайн-фестиваль организует основанная Робертом Де Ниро нью-йоркская Tribeca Enterprises на базе всемирной сети YouTube.

Фестиваль покажет игровые фильмы полного и короткого метра, документальное кино, музыкальные картины, комедии и беседы с мастерами - все это бесплатно. Впрочем, предусмотрены и добровольные пожертвования зрителей в поддержку Всемирной организации здравоохранения и Фонда солидарности COVID-19.

"Мы горды тем, что участвуем в этих партнерских фестивальных программах, - сказал президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр. - Это позволит привлечь внимание к действительно уникальным фильмам и талантам". Организаторы фестиваля надеются, что их инициатива позволит людям планеты почувствовать себя единым целым.

Фестиваль можно будет смотреть на YouTube. Его программа будет объявлена в ближайшие недели.