Оригинальные композиции из двух миллионов цветов украсят майский Минск

Вирус вирусом, а весну никто не отменял. И весеннее настроение тоже. С наступлением теплой погоды на минские улицы вышли с цветочной рассадой озеленители.

На прошлой неделе в городе высадили хладостойкие растения. А в эти дни приступили к высадке летней рассады. Виталий Пивоварчик

В этом году, как и в прежние, столицу украсят более двух миллионов летних цветов. Получается, каждому минчанину в подарок по цветочку. Но на сей раз, рассказала "СОЮЗу" руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, будет больше многолетников:

- Бадан, гейхера, частец... Цветочные композиции составляются так, чтобы обеспечить их непрерывное цветение. Причем очень важно, что многие многолетники сохраняют декоративность и в зимний период, что становится чрезвычайно актуальным в малоснежные зимы.

Одно из новых украшений Минска, например, миксбордер из шалфея, роз и кустарников с золотистой листвой на участке проспекта Независимости между Белгосцирком и рекой Свислочь. Вскоре город украсят и вертикальные цветочные конструкции. А задача на ближайшие дни - оформление тематических цветников к 75-летию Великой Победы, которые появятся в каждом районе столицы. На проспектах Независимости, Победителей, Рокоссовского, Дзержинского... Анжелика Пузанкова говорит, что контуры цветников с символической цифрой "75" уже есть на всех объектах, осталось высадить в них цветы:

- С конца прошлой недели в городе начали сажать хладостойкие растения. А в эти дни, когда нет угрозы заморозков, приступим к высадке летней рассады. Транспортную развязку проспект Победителей - МКАД, например, украсит "пятиконечная звезда" почти из 2000 бегоний, цинерарий, а также лимонных и оранжевых тагетесов. Яркая цветочная мозаика на 78,5 квадратных метра появится у пересечения проспектов Победителей и Машерова - тут озеленители высадят 7850 бегоний и ирезине... Кстати, некоторые цветочные композиции будут напоминать советские открытки с Днем Победы.

Свои оригинальные задумки украшения города к празднику есть и в районных "Зеленстроях" Минска. В сквере им. Жукова, например, традиционно к 9 Мая оформляют цветник в виде ордена Победы. В этом году - впервые с использованием специальной металлоконструкции. В центральной части рисунок неба, Кремля и венков будет выполнен из белой, золотистой, синей и красной мраморной крошки. А вот в лучах высадят красную бегонию грацилис и по краю цинерарию - всего около 700 растений. Инженер садово-паркового хозяйства УП "Зеленстрой Московского района Минска" Дарья Шевченко улыбается:

- С такой работой про вирус забываем. Добавляет оптимизма и солнечная погода.

В то же время в городе уже вовсю цветут нарциссы и гиацинты, начинают распускаться тюльпаны. Их озеленители высаживали еще осенью. Увеличивают площадь цветущих растений и за счет посадки красивоцветущих кустарников и декоративных плодовых деревьев.

Некоторые цветочные композиции будут напоминать советские открытки с Днем Победы

- Продолжаем посадки солнечной форзиции - на кустах еще нет зелени, но они все уже в ярких желтых цветочках, - вносит еще больше красок в весенний портрет города Анжелика Пузанкова. - В Сендайском сквере можно любоваться азалией. Вот-вот зацветет сакура - в Минске она высажена сразу в нескольких местах. С Центральным ботаническим садом НАН Беларуси работаем над возобновлением коллекции экзотических растений на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса. На прошлой неделе высадили там две магнолии и клен зеленокорый. Сейчас же в парке можно наблюдать цветение декоративной вишни. А в мае он наполнится запахом сирени. В том числе той, саженцы которой были выращены к 70-летию Победы специалистами ботанических садов в Минске и Волгограде.

В этом году, кстати, акцию "Сирень Победы" в Минске решили продолжить - кустики сирени уже высаживают в парке имени Челюскинцев. В жизни всегда есть место радости!

Тем временем

Москву в этом году не будут украшать к 1 Мая. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что отменена и трансляция поздравительных роликов и видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим.

Отложено на неопределенный срок и начало сезона фонтанов. "Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. В этом году принято решение отложить старт сезона фонтанов", - пояснил Петр Бирюков. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию. "Каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску", - отметил заместитель мэра Москвы.