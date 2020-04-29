Новости

Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
ЦБ выпустил памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату" 16:46
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов 16:34
Биологи открыли у бактерий коллективную память 16:28
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева 16:26
На Кубани парикмахер на карантине могла заразить клиентов COVID-19 16:24
В Заполярье безработные получат работу с зарплатой 42 тысячи рублей 16:22
СМИ: Николай Цулыгин покинет пост главного тренера ХК "Салават Юлаев" 16:19
В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ 16:18
Школьники в Москве отдохнут от онлайн‑уроков с 1 по 11 мая 16:17
Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек 16:16
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники 16:11
Водоканалы будут реже признавать нарушителями экологии 16:08
Фонд из Нидерландов ищет погибшего в концлагере вологодского солдата 16:05
Заместителя гендиректора КЖД задержали за продажу вагонов с "дисконтом" 16:02
У шести сотрудников больницы под Липецком обнаружили COVID-19 16:02
РЖД продлили до 11 мая меры социальной дистанции в вагонах 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 16:34
Рубрика: Общество

Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обеззараживание поверхностей является одной из эффективных мер в борьбе с распространением нового коронавируса. Однако, большинство людей неправильно выполняют эту процедуру, рассказал специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс.

По его словам, наибольшая эффективность в удалении вирусов достигается при сочетании очистки поверхности и дезинфекции. Эти понятия ошибочно считаются синонимами, хотя очистка подразумевает обработку мыльной тряпкой, а дезинфекция - с помощью специальных средств.

Фото: iStock
Регионы ввели особые правила выезда на дачи в майские праздники

- Грязные поверхности покрыты скоплениями микробов, образующими так называемую биопленку, она препятствует проникновению дезинфицирующих составов. То есть сначала необходимо удалить слой микробов, с чем хорошо справится обычное мыло, а затем химическое вещество сможет эффективно уничтожить любые оставшиеся вирусы или бактерии, - приводит слова эксперта Business Insider.

Чалмерс отметил, что для лучшего результата мыльную тряпку сначала надо сложить в четыре части и переворачивать после обработки конкретной поверхности. Протирать одной тряпкой все предметы в доме не рекомендуется - вместо пользы это поспособствует лишь распространению микробов. После каждого применения ткань лучше тщательно прополоскать или же использовать плотные бумажные полотенца.

Дезинфицирующее средство, нанесенное следом, нельзя сразу вытирать. Как говорит эксперт, таким составам необходимо в среднем около 10 минут для полной инактивации вирусов.

Напомним, по результатам исследований в Университет Гонконга, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может сохраняться на разных поверхностях в течение семи дней. Так, например, на бумаге и монетах вирус "живет" три-четыре часа, на деревянных, тканевых и металлических поверхностях - два-три дня, на стекле и банкнотах - четыре дня. Длительность сохранения вируса зависит также от уровня температуры и влажности в помещении.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
Эпидемиолог Минздрава рассказал о потерях среди медиков от COVID-19
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание