Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов

Обеззараживание поверхностей является одной из эффективных мер в борьбе с распространением нового коронавируса. Однако, большинство людей неправильно выполняют эту процедуру, рассказал специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс.

По его словам, наибольшая эффективность в удалении вирусов достигается при сочетании очистки поверхности и дезинфекции. Эти понятия ошибочно считаются синонимами, хотя очистка подразумевает обработку мыльной тряпкой, а дезинфекция - с помощью специальных средств.

- Грязные поверхности покрыты скоплениями микробов, образующими так называемую биопленку, она препятствует проникновению дезинфицирующих составов. То есть сначала необходимо удалить слой микробов, с чем хорошо справится обычное мыло, а затем химическое вещество сможет эффективно уничтожить любые оставшиеся вирусы или бактерии, - приводит слова эксперта Business Insider.

Чалмерс отметил, что для лучшего результата мыльную тряпку сначала надо сложить в четыре части и переворачивать после обработки конкретной поверхности. Протирать одной тряпкой все предметы в доме не рекомендуется - вместо пользы это поспособствует лишь распространению микробов. После каждого применения ткань лучше тщательно прополоскать или же использовать плотные бумажные полотенца.

Дезинфицирующее средство, нанесенное следом, нельзя сразу вытирать. Как говорит эксперт, таким составам необходимо в среднем около 10 минут для полной инактивации вирусов.

Напомним, по результатам исследований в Университет Гонконга, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может сохраняться на разных поверхностях в течение семи дней. Так, например, на бумаге и монетах вирус "живет" три-четыре часа, на деревянных, тканевых и металлических поверхностях - два-три дня, на стекле и банкнотах - четыре дня. Длительность сохранения вируса зависит также от уровня температуры и влажности в помещении.