Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете

Сахарный диабет, предупреждают врачи, опасен не сам по себе, а своими грозными осложнениями, который он дает на другие важные органы. Среди этих осложнений - диабетическая ретинопатия, которая может привести к полной потере зрения.

Как выяснили ученые, с этим недугом можно бороться. Об этом сообщает специализированное издание The American Journal of Pathology.

Исследователи исходили из того, что к ретинопатии при диабете приводит поражение кровеносных сосудов светочувствительной ткани в задней части глаза. Возникающее воспаление вызывает нейродегенерацию, а также микрососудистые нарушения в сетчатке.

Блокирование воспаления в глазах приводит к понижению нейрональной дисфункции и таким образом уменьшает вероятность сосудистых осложнений, вызванных сахарным диабетом второго типа.

Инсулин, который важен для лечения диабета, подавляет экспрессию TXNIP в β-клетках, уменьшая гипергликемию и вызываемый ею окислительный стресс. Однако инсулин имеет побочные эффекты, такие как увеличение веса и гипогликемия, а также повышенная проницаемость сосудов, вызывающая отечное состояние после начала интенсивной инсулинотерапии.

В исследовании по контролю и осложнениям диабета, проведенном на людях, сообщалось, что зрение может ухудшаться при интенсивном лечении инсулином у пациентов с длительным плохим контролем гликемии.

С другой стороны, глюкагоноподобный агонист рецептора пептида-1 (GLP-1RA) имеет много полезных эффектов в лечении диабета, включая противовоспалительные свойства, контроль глюкозы и защиту β-клеток. Дополнительно, благодаря своим противовоспалительным свойствам, было показано, что GLP-1RA предотвращает активацию микроглии токсинами и является хорошим кандидатом для подавления нейровоспаления в области офтальмологии. Дело в том, что GLP-1R концентрируется в сетчатке. Проведя детальные исследования, ученые пришли к выводу, что остановить нейродегенерацию можно терапевтическими методами. Так, в опытах на мышах было доказано противовоспалительное и нейропротекторное действие агониста рецептора пептила ликсизенатида на сетчатку и головке зрительного нерва.

Ученые отметили значительное снижение нейровоспаления спустя уже восемь недель лечения.