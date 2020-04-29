Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира.

По их данным, предложенные властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у населения. Например, регулярно мыть руки после посещения общественных мест. Положительный эффект оказало и закрытие образовательных учреждений: именно школьники являются одной из групп риска при сезонных инфекциях, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Conversation. В статье отмечается, что распространению сезонных заболеваний помешала и практика соблюдения социальной дистанции.

Ученые пока не прогнозируют, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом. Однако, например, в Японии на второй неделе февраля уровень заболеваемости гриппом был на 60% ниже, чем в тот же период годом ранее. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Европе.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за пределы материкового Китая, охватив почти все страны мира. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. По последним данным, число заболевших в мире превысило три миллиона, более 200 тысяч человек скончались.