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29.04.2020 04:23
Рубрика: Экономика

Падение многоэтажки

Понятие "жилой дом" должно исчезнуть
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 94(8148)
Вице-президент Союза архитекторов России, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский утверждает, что пандемия повлечет кардинальное переустройство нашей жизни.
Хороших детских площадок во дворе мало для комфортной жизни. Фото: Сергей Куксин Хороших детских площадок во дворе мало для комфортной жизни. Фото: Сергей Куксин
Хороших детских площадок во дворе мало для комфортной жизни. Фото: Сергей Куксин

Дмитрий Наринский: Уверен, что в ближайшее время будут формироваться новые запросы на стандарты жизни, и эти запросы изменят облик городов. Жизнь на 39-м этаже 45-этажного жилого дома в 12-миллионном Ухане уже никогда не будет привлекательной моделью, которую мы захотим копировать и предложить своим детям.

Все обоснуемся в деревнях и малых городах?

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Дмитрий Наринский: Малые города с населением менее 100 тысяч - не очень устойчивые образования. Наиболее перспективно развитие территорий с населением от 100 до 250-300 тысяч человек. Если такие города будут интегрированы в общую систему телекоммуникаций, то жизнь в них ничем не будет отличаться от жизни в миллионнике.

Получается, новые ветки метро и авторазвязки, которые в последнее время появились в наших мегаполисах, окажутся не нужны?

Дмитрий Наринский: Мы до последнего времени жили в логике ХХ века - логике наращивания показателей: числа людей, машин, квадратных метров и т.д. Последние сто лет Россия точно шла по пути уплотнения и централизации городов. Москва росла, и никакие кризисы не могли остановить ее рост. ХХ век затянулся. Так было и с XIX, который закончился только с началом Первой мировой войны, а не по календарю. ХХ век закончится только сейчас, в 2020-м.

Так что помешает нам вернуться в наши мегаполисы?

Дмитрий Наринский: К нам придет осознание ценности меньшей плотности населения. Еще совсем недавно нам активно предлагали концепцию пространственного развития страны, базирующуюся на развитии мегаполисов, и ратовали за большее количество городов-миллионников в стране. Идеологи мегаполисов говорили об экономических эффектах этой модели: город как машина по продаже товаров и услуг. Авторы этой концепции не хотели ничего слышать про экологию или эпидемиологические факторы городского развития.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Нынешние события доказали уязвимость этой позиции: никому не нужны деньги, если люди умирают. Когда мы повышаем плотность населения запредельно, у нас автоматически падает качество жизни. Если человек сам не может регулировать плотность населения, то ее будет регулировать природа самыми страшными методами.

Если люди поймут, что город несет не только возможности, но и угрозы, вероятно, их отношение к городам изменится. Тогда концепция, близкая России, - распределенное население по средним и мелким городам, - должна получить импульс развития.

Подробности

Полный вариант интервью с Дмитрием Наринским доступен всем желающим на сайте "РГ".

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