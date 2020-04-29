Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева, сообщается на официальном сайте Московской городской епархии. По этому поводу издан специальный указ, где объясняется, что он вызван оскорблением памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

В указе, в частности, сказано, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти священнослужителя. Теперь дело "заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева" будет рассматривать епархиальный церковный суд.

Также в документе подчеркивается, что оскорбления были нанесены, "невзирая на скорбь его жены и детей, … что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное".

Как сообщалось в СМИ, Андрей Кураев комментировал смерть протоиерея Александра Агейкина в соцсетях. И это, акцентировал патриарх Кирилл в указе, осудили архиереи, клирики и миряне РПЦ.

Напомним, настоятель Елоховского собора умер 21 апреля на 49-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции.