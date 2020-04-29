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29.04.2020 19:03
Рубрика: Экономика

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей. Ранее Банк Росии обнулил собственные тарифы для банков за переводы в СБП, они составляли от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с граждан за переводы в СБП и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", "Русский стандарт" и Ак Барс Банк, сообщили "РГ" их представители. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке).
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У Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка комиссии за переводы более 100 тысяч рублей будут на уровне верхнего предела - 0,5%, но не более 1500 рублей.

Другие крупные банки, подключившиеся к СБП, не ответили на запрос "РГ" (Россельхозбанк, Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк). Сбербанк, который начал подключать клиентов к СБП, не ответил на запрос об уровне комиссий, сообщив лишь, что выполнит требования ЦБ. Всего к СБП подключились 55 банков, еще 160 - в процессе подключения, сообщили в Национальной системе платежных карт.

У ВТБ (на данный момент лидер по использованию СБП) средний размер исходящего перевода в системе составляет около 6 тысяч рублей, входящего - почти 11 тысяч рублей рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Планка в 100 тысяч рублей учитывает не средний перевод, а размер московской зарплаты - как ранее поясняли "РГ" в Банке России, бесплатность переводов через СБП позволит большинству граждан избегать "зарплатного рабства", выводя деньги с зарплатной карты в удобный банк.

Теперь можно бесплатно выводить зарплату с зарплатной карты в другой банк

Полная отмена комиссий в пределах 100 тысяч рублей приведет к активному росту объемов платежей через СБП. При этом он и так быстро растет (так, в Почта Банке исходящие переводы в январе - марте росли примерно на 37% в месяц). Также увеличит объемы операций через систему подключение Сбербанка, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что оно должно завершиться в июне.

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