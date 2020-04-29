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29.04.2020 17:58
Рубрика: Экономика

Почему российское зерно оказалось дефицитным товаром на мировом рынке

Текст: Татьяна Карабут
Зерновой союз обратился в ФТС с просьбой разобраться в причинах стремительной выборки экспортной квоты по зерну, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в рамках онлайн-видеоконференции.
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

По его словам, до 24 апреля таможенные декларации оформлялись равномерно - к этому моменту из установленного Минсельхозом лимита в семь миллионов тонн было выбрано три с лишним миллиона тонн зерна. Но документы на оставшиеся порядка 3,1 миллиона тонн были оформлены всего за два дня - 26 апреля квота была уже исчерпана. "Это выглядит достаточно странно. Мы физически не можем столько отгрузить", - считает эксперт. Он предполагает, что причиной такой стремительной выборки квоты могли стать "договоренности экспортеров с чиновниками, которые оформляли квоту". Однако наверняка это утверждать нельзя - в причинах нужно разбираться детально, подчеркивает Злочевский.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

В любом случае пока отгрузки российского зерна на внешние рынки продолжаются. И говорить о его дефиците на мировом рынке (о чем ранее сообщил Bloomberg) нельзя. Квота выбрана только на бумаге, а физически она будет исчерпана только к началу июня, считает Аркадий Злочевский. Таким образом, на мировом рынке российское зерно будет отсутствовать только около месяца: ограничения установлены до конца сезона, и уже 1 июля экспорт возобновится. По мнению эксперта, в отсутствии российского зерна его нишу легко заполнят конкуренты.

Вместе с тем, Аркадий Злочевский уверен: за эту недолгую паузу России придется заплатить в следующем сезоне. Если раньше российская пшеница торговалась с премиальной наценкой к цене конкурентов - из-за хорошего качества, удобной логистики, в новом сезоне, чтобы вернуться в обойму, России придется дисконтировать к цене конкурентов. Эксперт прогнозирует в следующем сезоне и общее снижение цен на зерно на мировом рынке. Ажиотажный спрос в этом сезоне приведет к накоплению запасов, с одной стороны. С другой - снизится покупательная способность у покупателей нашего зерна. Это неизбежно приведет к снижению цен. Куда деть излишки зерна - этот вопрос станет главным для всех экспортеров в следующем сезоне, считает Аркадий Злочевский.

Экономика АПК

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