Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости

Темп роста заболеваемости коронавирусом за месяц удалось снизить в три раза, благодаря введенным ограничениям, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Распознать и победить COVID-19".

"Инкубационный период для коронавируса вируса составляет 14 дней. Это время между тем, когда вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания. Мы за две инкубации значительно снизили темп прироста больных. Если вначале он составлял до 23-30%, то сегодня 7-8 %", сказала Попова.

Она также напомнила, что в Китае ограничительные меры были намного жестче. В период карантина в Ухани ходили люди с оружием, все предприятия были остановлены, работали только медицинские учреждения, въезд в город и выезд из него запретили. Поэтому там остановить распространение инфекции удалось за 1,5-2 инкубационных периода.

"Мы такие меры не вводили, но за два инкубационных периода сумели существенно снизить темпы распространения вируса. Теперь нам нужен третий, после которого мы сможем возвращаться к обычной жизни, хотя и с определенными особенностями, которые будет диктовать этот вирус", - пояснила глава Роспотребнадзора.