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29.04.2020 20:07
Рубрика: Экономика

Аварийный выход

Пострадавшему бизнесу помогут с расторжением аренды
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Если договор аренды не предусматривает досрочного расторжения, арендатор сможет расторгнуть его без применения штрафных санкций. Проект поправок об этом минэкономразвития внесло в правительство.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

У многих арендаторов условия по договорам настолько жесткие, что досрочное расторжение для них равносильно банкротству, сказал министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве. "Мы считаем правильным вот эти пункты (о штрафах в договорах) признать недействующими, чтобы к бизнесу, арендаторам штрафных санкций драконовских не применялось", - пояснил он.

Фото: Андрей Махонин/ ТАСС
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Этой нормой смогут воспользоваться субъекты МСП из отраслей, внесенных правительством в перечень пострадавших.

Решетников также сообщил, что Росимущество будет более жестко контролировать предоставление отсрочек по аренде федерального имущества: бизнес, по его словам, жалуется, что ему не идут навстречу ФГУПы, за которыми закреплено это имущество. Министр призвал бизнес сообщать о таких случаях. Пока в Росимущество поступило только 400 обращений об отсрочках по платежам за аренду, заключено 200 дополнительных соглашений о переносе платежей за этот год на 2021 год.

Акты по предоставлению отсрочек по платежам за аренду регионального и муниципального имущества приняли 30 регионов, в 14 они готовятся, рассказал Решетников.

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