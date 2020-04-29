Пассажирские автобусы, троллейбусы должны быть в обязательном порядке оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до 31 мая 2020 года. Такие же правила предусмотрены для грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Аппаратура обеспечит передачу в Ространснадзор данных о перемещении машин в целях безопасности. Решение обязать перевозчиков опасных грузов и пассажирских перевозчиков оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Но в июле 2019 года действие правил приостановили до конца мая 2020 года. В Минтрансе тогда указывали, что отсутствуют возможности оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей требованиям.

В середине апреля Минэкономразвития предложило снова перенести требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС на 31 мая 2021 года. Перенос сроков позволит облегчить прохождение сложного периода занятым в сфере транспорта, пояснили в министерстве. Установка оборудования требует дополнительных затрат от бизнеса, которые сейчас, наоборот, нужно снизить в связи с резким сокращением объема перевозок, считает вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Но пока решение о переносе не принято.