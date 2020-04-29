Правительство утвердило временные правила работы вахтовиков из-за COVID-19

В условиях особого режима противодействия коронавирусу правительство разрешило продлевать вахтовую работу, но не более чем на три месяца и только с письменного согласия работника.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства со временными правилами работы вахтовым методом. Там, где он сейчас используется, из-за ограничений, принятых для нераспространения инфекции, могут возникать проблемы с доставкой новых смен. В этой связи производствам разрешено менять сроки вахты, продолжительность учетного периода рабочего времени и график работы с учетом мнения профсоюзной "первички".

При этом установлен ряд ограничений:

- учетный период не должен превышать одного года;

- нормальная продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать установленный Трудовым кодексом 40 часов в неделю;

- допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца при соблюдении продолжительности ежедневной смены не более 12 часов и такой продолжительности междусменного отдыха работников с учетом перерывов для приема пищи;

- дни междувахтового отдыха из-за переработки оплачиваются по дневной ставке, если не установлена более высокая оплата;

- переработка нормы рабочего времени, установленной на учетный период, оплачивается как сверхурочные работы.

Увеличение продолжительности вахты допускается с письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Временный порядок будет действовать до конца года.