Пределом мечтаний в этом году стала совсем не квартира, а дача. Измученные в четырех стенах горожане устремились за город.

За возможность переждать эпидемию в комфорте и на свежем воздухе семьи готовы платить до 60 тысяч рублей в месяц за чужую дачу. Фото: iStock / evgenyatamanenko

Цены на жилье в пригородных поселках подскочили на 20%, с рынка ушли наиболее ликвидные варианты, в ход пошли домики, снятые с продажи, простоявшие без жильцов несколько лет. Можно ли найти достойный вариант? И как, если выходить из дома не рекомендуется?

План на лето

Аренда дач стала уже планом и на майские праздники, и на летний отпуск - она вообще стала единственным способом отдохнуть до окончания карантина и даже после. "Ведь ясно, что, даже если пик эпидемии к лету и будет пройден, вероятность подхватить коронавирус в местах скопления народа все равно будет велика", - считает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Около больших городов дачи серьезно подорожали, особенно вокруг Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Сильно подорожали дачи и в Свердловской области, Краснодарском крае, Татарстане и Самарской области.

В столичном регионе за загородный дом в среднем придется отдать 62-63 тысячи рублей в месяц, в Ленинградской области - 49 тысяч. Дешевле всего аренда дач в Ростовской, Свердловской и Челябинской областях - от 30 до 36 тысяч рублей.

У арендатора есть только одна возможность сэкономить - взять на себя работу по дому и участку. И таких предложений довольно много. К примеру, в базе ЦИАН можно найти дом с бесплатным проживанием в Дубне за помощь по хозяйству и дачу в запущенном состоянии за 5 тысяч рублей в месяц, с обязательством арендатора привести в порядок постройку и убрать с участка поваленные деревья.

Дача мечты

В этом году представление об идеальной даче сильно изменились. Из-за раннего начала сезона спрос вырос на дома с отоплением. Так как среди арендаторов появилось большое количество горожан, которые до этого не выезжали за город, повысились требования к комфорту. "Наличие в доме горячей воды и санузла, как правило, являются принципиальными при заключении договора аренды", - говорит первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В то же время снизились требования к транспортной доступности. Арендаторы стали рассматривать варианты дальше от города. "Традиционный высокий спрос на дома в ближнем Подмосковье расширился на 30-40 километров", - рассказал Чаплин.

В аренду сдаются теперь и те дома, которые годами стояли в запустении

Еще одно требование, которого раньше не было в списке обязательных, - наличие скоростного интернета, отмечает Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. Теперь и на даче многие продолжают работать.

Если раньше арендаторы стремились быть ближе к магазинам и станциям электрички, то теперь оценивают доступность медицинских услуг. Арендатор может отказаться от дома рядом с супермаркетом в пользу того, к которому сможет в случае необходимости доехать "скорая помощь".

Зависли на даче

Даже с учетом высокого спроса дефицит дачному арендному рынку пока не грозит. "Многие владельцы дач, которые не выезжают сами, готовы впервые сдать их в аренду", - считает Никита Чаплин. Кроме того, дома активно снимают с продажи, чтобы сдать в аренду. Такие предложения составляют в среднем 10-15% общего объема объявлений.

Для этого дом должен быть готов ко въезду арендатора: коммуникации содержаться в порядке, дом и участок - в чистоте. "Многие собственники как раз сейчас озаботились этим вопросом и, возможно, через несколько недель арендный рынок пополнится их предложениями", - считает Павел Луценко.

Но часто предназначенные к продаже дома не используются годами, стоят заброшенные, без ремонта. Сдать можно и такой дом. Но одной даче нужна уборка и покраска забора, другой - полноценный ремонт, и тогда выгода не стоит потраченных усилий.

Удаленный доступ

Тренд сезона-2020 - уход с рынка предложений о краткосрочной аренде. Владельцы готовы предоставлять дачи на срок от 1 месяца, да и арендаторы меньше интересуются арендой только на выходные.

Из особенностей заключения договоров в этом году - долгое обсуждение по телефону, видеоэкскурсии и только одна встреча - для подписания договора, чаще всего уже на даче.

Стандартный договор предусматривает плату за месяц вперед и залог в том же размере. Электроэнергия и газ, а также интернет, как правило, оплачиваются отдельно, а вывоз мусора и централизованное водоснабжение включены в аренду.