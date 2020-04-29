Постановление губернатора Приморского края от 29 апреля 2020 года № 52-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце пятом пункта 1.1 слова "по 30 апреля 2020 года" словами "по 11 мая 2020 года";

1.2. Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:

"использовать при посещении мест приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, иных общественных мест, а также при пользовании транспортном общего пользования, в том числе такси, средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).";

1.3. Дополнить абзац седьмой пункта 6 словами ", а также использование работниками средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания)";

1.4. Изложить пункт 7 в следующей редакции:

"7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, проводить мероприятия по дезинфекции с учетом решений оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, а также обеспечить использование работниками дезинфекционных средств для обработки рук, поверхностей и инвентаря, средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания).";

1.5. Дополнить абзац четвертый пункта 8 словами ", а также использование работниками средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания)";

1.6. Дополнить абзац четвертый подпункта 9.4 пункта 9 словами ", а также использование работниками средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания)";

1.7. Дополнить абзац четвертый пункта 12 словами ", а также использование работниками средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания)".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







