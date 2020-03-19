Постановление губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории Приморского края постановляю:

1. Ввести на территории Приморского края режим повышенной готовности.

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int) зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция):

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячие линии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" по телефону +7(914)-072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края по телефону 8(423)-260-50-98;

при появлении первых признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра с обеспечением самоизоляции на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

5. Рекомендовать субъектам, указанным в части 1 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", воздержаться от организации публичных мероприятий.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края:

воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего постановления;

оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

обеспечить внедрение дистанционных способов проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием средств связи.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно­ развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, внеуличным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции пассажирских транспортных средств.

8. Рекомендовать федеральным образовательным организациям, расположенным на территории Приморского края:

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации;

обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края:

9.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

9.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространению в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

9.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

9.4. Поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям:

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;

обеспечивать ежедневную дезинфекцию помещений образовательных организаций;

обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.

10. Рекомендовать государственным органам Приморского края:

воздержаться от направления лиц, замещающих государственные должности Приморского края, должности государственной гражданской службы Приморского края, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространению в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

11. Министерству труда и социальной политики Приморского края обеспечить оказание работниками краевого государственного автономного учреждения "Приморский центр социального обслуживания" содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

12. Министерству образования Приморского края, министерству культуры и архивного дела Приморского края, министерству физической культуры и спорта Приморского края, министерству здравоохранения Приморского края поручить подведомственным образовательным организациям:

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;

обеспечивать ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.

13. Министерству здравоохранения Приморского края:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения подведомственных медицинских организаций гражданам, указанным в пунктах 3, 4 настоящего постановления;

организовать работу подведомственных медицинских организаций по наблюдению на дому граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также граждан старше 60 лет с признаками ОРВИ и обеспечить усиление выездной амбулаторной службы;

обеспечить готовность подведомственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему граждан и оперативному оказанию медицинской помощи гражданам с признаками инфекционного заболевания, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию;

обеспечивать госпитализацию граждан с признаками коронавирусной инфекции, а также контактировавших с ними лиц во взаимодействии с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

14. Перевести оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV (далее - Штаб), в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Членам Штаба определить ответственных лиц из числа сотрудников и представить графики их круглосуточного дежурства заместителю руководителя Штаба.

15. Заместителю председателя Правительства Приморского края - министру здравоохранения Приморского края в случае регистрации случаев коронавирусной инфекции на территории Приморского края представлять ежедневно Губернатору Приморского края доклад о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях заражения.

16. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







