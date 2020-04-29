Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.

"Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Для некоторых категорий лиц ограничения снимут. В частности, это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования, что позволит снизить негативное влияние на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе производящих оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации, - подчеркнул Мишустин.