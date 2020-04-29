Овен
Следите за тем, чтобы отношения с близкими не превратились в конфликт от того, что близкие мало уделяют вам внимания.
Телец
Происходящее может иметь скрытый смысл и повлиять на вашу судьбу. Не стоит обещать больше, чем сможете сделать.
Близнецы
Дистанционное общение с друзьями поможет вам разобраться в том, почему вы не можете сдвинуть начатое давно дело.
Рак
Неделя может начаться с неожиданно не совсем приятного общения с домочадцами.
Лев
Стоит постараться разобраться в своих чувствах и осознать, к кому вы действительно привязаны.
Дева
Если вы попытаетесь все делать только так, как вам хочется, то у вас есть реальный шанс поссориться с домашними.
Весы
Вам станет приносить радость даже то, на что вы обычно не обращаете никакого внимания.
Скорпион
Старайтесь не подвергать себя риску из желания пощекотать нервы или в надежде, что это принесет вам славу.
Стрелец
Будьте готовы к приятным неожиданностям, но старайтесь ничего не загадывать.
Козерог
Многое будет плыть в руки, вы будете принимать только предложения, которые не подразумевают усилий с вашей стороны.
Водолей
Вы станете с легкостью принимать важные решения, но воплотить их в жизнь будут мешать различные непростые ситуации.
Рыбы
Сейчас вам важно не потерять преимущества, на достижение которых вы потратили много времени.