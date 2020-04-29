Овен

Следите за тем, чтобы отношения с близкими не превратились в конфликт от того, что близкие мало уделяют вам внимания.

Телец

Происходящее может иметь скрытый смысл и повлиять на вашу судьбу. Не стоит обещать больше, чем сможете сделать.

Близнецы

Дистанционное общение с друзьями поможет вам разобраться в том, почему вы не можете сдвинуть начатое давно дело.

Рак

Неделя может начаться с неожиданно не совсем приятного общения с домочадцами.

Лев

Стоит постараться разобраться в своих чувствах и осознать, к кому вы действительно привязаны.

Дева

Если вы попытаетесь все делать только так, как вам хочется, то у вас есть реальный шанс поссориться с домашними.

Весы

Вам станет приносить радость даже то, на что вы обычно не обращаете никакого внимания.

Скорпион

Старайтесь не подвергать себя риску из желания пощекотать нервы или в надежде, что это принесет вам славу.

Стрелец

Будьте готовы к приятным неожиданностям, но старайтесь ничего не загадывать.

Козерог

Многое будет плыть в руки, вы будете принимать только предложения, которые не подразумевают усилий с вашей стороны.

Водолей

Вы станете с легкостью принимать важные решения, но воплотить их в жизнь будут мешать различные непростые ситуации.

Рыбы

Сейчас вам важно не потерять преимущества, на достижение которых вы потратили много времени.