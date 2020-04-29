Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции. Такого раньше никогда не было, но опыт отечественных компаний позволит им ответить на этот вызов и достойно пройти ситуацию с коронавирусом.

"В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - подчеркнул глава государства. Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставив ее темпы снижаться. Сокращается мировой ВВП, спрос на энергоресурсы. Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры, напомнил Владимир Путин. "Правда, такого еще не было, это правда", - добавил он.

Чтобы сгладить эти тенденции и их влияние, нужны совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение "ОПЕК+". "Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", - заверил президент.

Энергетика - сложная, разноплановая отрасль, и у каждого сектора, у каждой компании свои потребности и подходы для преодоления трудной ситуации. Но главная, общая задача - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, заявил глава государства.

"Отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи", - заявил президент. Путин уверен, что энергокомпании смогут достойно пройти и этот непростой период.