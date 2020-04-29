Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса

Президент Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Участники обстоятельно обменялись мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также обсуждались и международные вопросы: затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии.

Еще речь шла о вопросах социально-экономического положения дел в стране.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.