Путин потребовал не допустить дефицита топлива

Ни в коем случае нельзя допустить нехватки топлива на внутрироссийском рынке, заявил президент на совещании по ситуации в энергетике.

"Ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий", - напомнил Владимир Путин. "От их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики", - добавил он. В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке Глава государства призвал сохранить надежность этих производственных и кооперационных связей. "В том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - указал он. "И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для регионов, для предприятий реального сектора", - также заявил Путин.