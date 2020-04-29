Уникальный альбом напомнит о самых ярких страницах нашей общей Победы

Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию Великой Победы выпустило альбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России". Адреса у альбома два: Москва и Минск. Вот что рассказала директор белорусского издательства Ольга Ванина:

- "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" - из книг, которые возвращают нашу память к драматическим и героическим событиям Великой Отечественной войны. Возвращают с такой силой, что знакомство едва ли не с каждой страницей заставляет учащенно биться сердце. Издание подготовлено по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Федоровича Мезенцева и при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество". Под одной обложкой собраны информация, иллюстрации, посвященные наиболее значимым 100 экспонатам из фондов главных военно-исторических музеев Беларуси и России.

А это Музей Победы, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва", Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, Государственный мемориальный комплекс "Хатынь". Со школьного времени мы знаем легендарного кавалериста генерала Льва Доватора, погибшего в декабре 1941 года под Москвой. Десятки улиц в городах России и Беларуси, а еще в Казахстане и других странах Содружества Независимых Государств носят его имя. Наш альбом открывают страницы, посвященные танку Т-34 с именем на башне "Доватор". Боевая машина, установленная в экспозиции Музея Победы, - один из боевых раритетов. 13 декабря 1942-го танки Т-34 из состава 1-го батальона 33-й танковой бригады поддерживали в бою недалеко от деревни Островиты Великолукского района Псковской области части и подразделения 44-й стрелковой дивизии. В разгар боя танк Т-34 провалился под лед, однако экипажу удалось спастись. На борту танка, извлеченного из болота, сохранились надписи "Доватор" и "За знамя ГКО". Танк был передан Музею Победы в 2001 году.

Страница за страницей перед читателем и зрителем предстает уникальная виртуальная экскурсия по ведущим военно-историческим музеям Союзного государства Беларуси и России. Нет, скорее, экскурсия по войне. Настолько рельефно, значимо выглядят экспонаты, что складывается впечатление присутствия на местах боев. Складывается впечатление о встречах с людьми, вынесшими на своих плечах всю боль и трагедию Великой Отечественной… Фрагмент осины внушительных размеров (высотой четыре и диаметром один метр) с вонзившимся в него после взрыва четырехметровым стальным лонжероном автомобиля ЗиС-6, на котором монтировалась пусковая установка БМ-13 - легендарной "Катюши".

Такой фрагмент памяти - с места последнего боя батареи капитана Флерова из-под Вязьмы… Ученическая тетрадь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской… Гимнастерка защитника Брестской крепости лейтенанта Алексея Наганова… Письмо белорусских детей, которых в начале Великой Отечественной войны эвакуировали в Ашхабад, бойцам и офицерам 1-го Белорусского фронта - с благодарностью за освобождение Беларуси и Минска от немецко-фашистских захватчиков. Долгие годы как дорогую реликвию это эпистолярное послание хранил в своем архиве Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Сейчас письмо находится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Во вступительном слове к альбому Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота адресовал всем, кто чтит память о Великой Отечественной, такие слова: "Значительную часть своей истории Республика Беларусь и Российская Федерация были частью единого государства. Но не только поэтому два народа, две страны связывают тесные узы политико-экономического союза, исторической и культурной общности. Самым главным и самым героическим событием нашей истории стала борьба и победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мы защищали Отечество, одержали общую Победу над вероломным врагом, само присутствие которого на нашей земле грозило уничтожением страны и наших народов.

Союзное государство, в которое 20 лет назад объединились Беларусь и Россия, является продолжением нашей общности, кровного родства двух народов. Мы были вместе в битвах Великой Отечественной, остаемся вместе в мирные дни. Думаю, что это достойно памяти наших героических предков-победителей". У альбома "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", который издан в канун 75-летия Великой Победы, начинается своя история. Она будет связана с тем, что его страницы откроют школьники, молодежь, историки и краеведы, откроют все, кто думает о том, чтобы раритеты, пришедшие с боев войны, навсегда оставались убийственным орудием против разрушителей мира.

Над "Раритетами…" трудились ведущие музейщики двух стран, издатели-энциклопедисты, полиграфисты

Низкий поклон всем, кто трудился над "Раритетами…" - музейщикам двух стран, издателям-энциклопедистам, полиграфистам. Кстати, книга на достойном уровне отпечатана в Минске на Полиграфическом комбинате имени Якуба Коласа.