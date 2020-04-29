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29.04.2020 18:08
Рубрика: Экономика

Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике

Текст: Сергей Тихонов

Пакет законопроектов о поддержке предпринимательства в Арктике, в том числе о налоговых льготах для Арктической зоны, территорий опережающего развития (ТОР) и порта Владивосток, рассматривается сейчас в Государственной Думе.

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Предполагается, что управление Арктической зоной будет осуществлять Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, состав которой будет определяться правительством России. Развитием Арктики будет заниматься Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорация по развитию Дальнего Востока. В частности, корпорация будет принимать заявки на осуществление инвестиционной деятельности в Арктике, вести реестр резидентов.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие свои проекты на Севере, смогут получать статус резидентов Арктической зоны. Одним из критериев отбора желающих получить статус резидента Арктической зоны будет минимальный объем капиталовложений в инвестиционный проект: не менее 500 тысяч рублей.

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Также предусматривается поправки в Налоговый кодекс, которые сделают возможным применение пониженных налоговых ставок на прибыль для организаций-резидентов на этих территориях. "При реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны планируется установить нулевую ставку НДС. Существенные льготы предусматриваются и по налогам на прибыль организаций", - рассказал Владимир Груздев.

В отношении добычи углеводородов в Арктической зоне рассматривается возможность применения вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на новых месторождениях в размере капитальных расходов на создание инфраструктуры и мощностей первичной переработки, с условием, что они будут введены в строй после 1 января 2021 года. Сумма налогового вычета ограничена. Она не может превышать 50% от суммы НДПИ, подлежащего к уплате. Срок действия льготы планируется распространить до 2033 года.

По мнению Владимира Груздева, предлагаемый пакетом инициатив комплексный подход обеспечит создание условий для интенсификации социально-экономического развития Арктической зоны, территорий опережающего развития и резидентов свободного порта Владивосток.

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