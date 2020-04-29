Вслед за Москвой и Подмосковьем руководство 21 региона заявило о желании ввести у себя цифровые пропуска.

- В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь областей Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская, - сообщили в минкомсвязи, добавив, что вслед за ЦФО внедрение сервиса начнется в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Федеральная платформа позволяет работодателям подавать через личный кабинет юридического лица на едином портале госуслуг списки сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Для получения разовых пропусков жители могут скачать на телефон мобильное приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус", указать место назначения и причину выхода. Такой пропуск действителен в течение определенного времени и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Новость о введении цифровых пропусков в "пилотных" регионах вызвала серьезное беспокойство жителей ЦФО. Пользователи соцсетей начали массово делиться недовольством: "Зачем нам пропуска? У нас нет такого количества заболевших, как в Москве, да и плотность населения совсем другая. Зачем нам этот "цифровой концлагерь"? "Теперь что, и за хлебом без кода не выйти? А если у меня нет смартфона - как я получу этот код? Мне что, телефон выдадут?" "А как быть жителям глухих деревень без интернета? Об этом подумали? Вышел за хлебом без пропуска - плати штраф 30 тысяч? А где деньги взять? Кредит оформлять? Какое раздолье для коррупции! Лучше помогите материально тем, кто из-за вируса потерял работу".

Власти заявили, что у них пока нет "никаких планов на контроль перемещений горожан"

Уже на следующий день после объявления о "региональных пропусках" руководители некоторых субъектов ЦФО "пошли на попятную". Например, в Белгородской области власти заявили, что у них пока нет "никаких планов на контроль перемещений белгородцев".

А в администрации Костромской области сообщили, что информация о введении в регионе цифровой системы выдачи электронных пропусков и вовсе "не соответствует действительности".

- В связи с запросом Минкомсвязи России регион действительно направил заявку в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, но лишь для того, чтобы протестировать данную систему на территории субъекта. Речь о внедрении системы электронных пропусков в Костромской области не идет, - пояснили чиновники.

В Ярославской области введение цифровых пропусков власти посчитали "необходимой мерой". Однако, когда именно заработает сервис, чиновники не уточнили.

В Орловской области решение об обязательном внедрении пропусков еще не принято, но чиновники не исключают развертывания системы в "исключительной" ситуации. Власти Владимирской и Тамбовской областей пояснили, что начали подготовительные работы для подключения к федеральной информационной системе, однако дату ввода пропусков пока тоже не назвали.

Прямая речь

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- В Костромской области не такая высокая плотность населения, как в столице. И если для Москвы введение системы цифровых пропусков - необходимость, то у нас ее нет. Но при этом есть потребность видеть тех, кто прибывает к нам из других областей. Ситуация по распространению коронавируса в регионах разная. Кроме того, если использование системы цифровых пропусков будет продолжено в Москве и Подмосковье и наши соседние регионы тоже перейдут на нее, то мы бы хотели помочь жителям нашей области. Чтобы костромичи могли спокойно оформить с помощью цифровой платформы такой пропуск и перемещаться при необходимости между регионами.