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29.04.2020 22:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции

Текст: Сергей Жуков

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление режима самоизоляции из-за коронавируса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам главврача, 30 апреля пройдет заседание подкомиссии, где будут обсуждать случаи летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.

- Проанализировали 52 смертельных исхода к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов, - написал главврач на своей странице в Facebook. - Лично я за продолжение карантина.

Свой пост Проценко проиллюстрировал графиками. Судя по опубликованным данным, скончавшимся людям в 49% случаев было больше 70 лет, в 22% - от 61 до 70, в 16% - от 51 до 60 лет, а в 14% - от 36 до 50 лет.

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