Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление режима самоизоляции из-за коронавируса.

По словам главврача, 30 апреля пройдет заседание подкомиссии, где будут обсуждать случаи летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.

- Проанализировали 52 смертельных исхода к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов, - написал главврач на своей странице в Facebook. - Лично я за продолжение карантина.

Свой пост Проценко проиллюстрировал графиками. Судя по опубликованным данным, скончавшимся людям в 49% случаев было больше 70 лет, в 22% - от 61 до 70, в 16% - от 51 до 60 лет, а в 14% - от 36 до 50 лет.