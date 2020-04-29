Как льготная ипотека повлияет на столичный рынок жилья

Москвичи начали активно обращаться за получением льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Как рассказали "РГ" в пресс-службе банка ВТБ, с 17 апреля в Москве к ним поступило почти 1,2 тысячи заявок на такие кредиты и почти тысяча из них уже одобрена.

"Мы ожидаем и дальнейшего роста этих показателей, рассчитываем, что он может достигнуть 300 обращений в день", - отметили в банке.

Высокий интерес клиентов к новой ипотечной программе подтверждают и застройщики. В пресс-службе группы ЛСР "РГ" сообщили, что уже начали заключать договоры с привлечением льготной ипотеки - первую сделку провели с двухкомнатной квартирой в подмосковном жилом комплексе.

Также первую сделку по льготной ипотеке заключила и группа ПИК - застройщик продал двухкомнатную квартиру с привлечением банковского кредита размером 4,2 млн рублей. Покупателем жилья в Подмосковье стала жительница Пензы. "При этом все этапы сделки, начиная от выбора квартиры и заканчивая подписанием документов, происходят на нашем сайте, без контакта с менеджерами ПИК или банка", - пояснили в пресс-службе.

Риелторы при этом отмечают, что кардинально ситуация на первичном рынке жилья в Москве в апреле уже вряд ли изменится. Из-за режима самоизоляции падение числа сделок, в том числе ипотечных, по некоторым проектам достигнет 70%, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"В мае многие участники рынка уже окончательно наладят возможность удаленного проведения сделок, что может смягчить падение продаж, но едва ли его остановит, - комментирует она. - Далее всё будет зависеть от выхода из режима самоизоляции, точнее момента, когда это произойдет. Если ограничительные меры снимут к началу июня, то мы увидим рост числа сделок за счет отложенного спроса".

Напомним, в России с 17 апреля начала действовать программа субсидирования ипотеки, благодаря которой россияне могут вплоть до 1 ноября взять ипотечный кредит на квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Размер кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничен 8 миллионами рублей, в других регионах - 3 миллионами рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%.