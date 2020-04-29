Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы

Стоимость транспортной карты "Тройка" при покупке в магазинах останется обычной - 50 рублей. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Как отмечают в департаменте, после покупки ее баланс необходимо пополнить: в кассах и автоматах по продаже билетов метро, в автоматизированных киосках ГУП "Мосгортранс", а также удаленно в мобильном приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте Московского транспорта и на сайтах партнеров.

Также из-за продления режима само изоляции в столице, при перемещении по городу карту нужно привязать к пропуску, а сам пропуск после 30 апреля - продлить.