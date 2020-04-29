Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей

В период действия режима самоизоляции в столице горожане стали чаще выгуливать домашних животных. Причем в качестве места прогулки выбирают в том числе и территории природоохранных комплексов, расположенные рядом с домом.

По данным пресс-службы Мосприроды, обязательным аксессуаром собаковода на особо охраняемой природной территории (ООПТ) должен быть поводок, пристегнутый к ошейнику или шлейке животного.

"Зачастую, хозяева не хотят ничем ограничивать свободу передвижений своих питомцев и предпочитают не замечать информационные щиты, на которых написано о запрете выгула собак без поводка, - поясняют в пресс-службе. - В результате такому владельцу может грозить штраф. Согласно части 4 статьи 5.1 КоАП г. Москвы, штраф за выгул собаки на ООПТ может составить до двух тысяч рублей. Если собака повредит краснокнижные растения или причинит ущерб редким животным и птицам, размер штрафа будет выше". Одновременно штраф за появление с собакой без поводка на заповедных участках ООПТ уже будет составлять до 5 тыс. рублей.