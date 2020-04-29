Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Подмосковье

В Подмосковье задержана москвичка у которой изъяли более килограмма синтетических наркотиков.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 42-летняя жительница столицы, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков, была остановлена на автодороге возле Шатуры. При проверке машины и личного досмотра женщины полицейские обнаружили картонную коробку, свертки и полимерные пакеты с веществом.

"По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является наркотическими средствами - мефедроном, ЛСД и психотропным веществом - амфетамином, общим весом около 1 килограмма", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Максимальное наказание за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.