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29.04.2020 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Подмосковье

Текст: Александр Степанов

В Подмосковье задержана москвичка у которой изъяли более килограмма синтетических наркотиков.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 42-летняя жительница столицы, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков, была остановлена на автодороге возле Шатуры. При проверке машины и личного досмотра женщины полицейские обнаружили картонную коробку, свертки и полимерные пакеты с веществом.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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"По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является наркотическими средствами - мефедроном, ЛСД и психотропным веществом - амфетамином, общим весом около 1 килограмма", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Максимальное наказание за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками

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