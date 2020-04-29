В Костромской области многодетные родители объединились, чтобы помочь попавшим в беду семьям, воспитывающим трех и более детей.

Когда главу семьи Бачиных отправили в неоплачиваемый отпуск, единственным доходом стали пособия на детей. Фото: Из семейного альбома Бачиных

С введением режима самоизоляции в регионе остановилась работа множества предприятий, тысячи людей лишились доходов. В семье у костромички Виктории Бачиной - трое детей: девять лет, четыре годика и полтора.

- Я сейчас нахожусь в декрете по уходу за младшим ребенком. Единственный кормилец - муж. Он работает на частной мебельной фабрике. С введением "нерабочих дней" их всех распустили по домам и предложили уйти на три месяца в отпуск за свой счет. А на что жить? Детские пособия - мизерные! Мы и так признаны малообеспеченными. А сейчас кризис нас отбросил совсем за черту бедности, - рассказала "РГ" многодетная мама Виктория.

С конца марта в администрацию Костромской области, в благотворительные организации и в редакции СМИ начали обращаться десятки многодетных семей, оказавшихся в крайне затруднительной ситуации.

- До введения карантина дети из малообеспеченных и многодетных семей получали льготное питание в школах. Для многих это было хорошим подспорьем, - рассказывает мама пятерых детей Евгения Кожемякина. - Но с переводом на дистанционное обучение эта поддержка прекратилась. Рассудите: легко ли, лишившись работы, накормить семью, где пять, шесть или восемь детей?

Во многих регионах России с шестого апреля власти оперативно организовали финансовую и продуктовую поддержку нуждающихся семей.

За несколько дней группе неравнодушных удалось собрать "тележки взаимопомощи" для многодетных земляков

Однако в Костромской области такая помощь запоздала. Лишь 22 апреля власти созвали пресс-конференцию, на которой объявили, что продуктовую помощь стоимостью 130 рублей в день получат 1330 детей-инвалидов из областных коррекционных школ, а также студенты колледжей, которым выплатят материальную компенсацию из расчета 121 рубль 30 копеек за каждый неучебный день.

Отвечая на вопросы журналистов о помощи остальным нуждающимся - детям с ОВЗ и ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, имевшим право на льготное питание в школе, - руководитель регионального департамента образования Илья Морозов сообщил, что это компетенция не областных, а муниципальных властей.

Между тем медлительностью костромских властей при организации питания детей озадачились в прокуратуре. В середине апреля надзорное ведомство распространило заявление о том, что в регионе образовательные организации, в том числе государственные, не соблюдают требования ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием.

- Для устранения нарушений федерального законодательства прокуратурой области в администрацию Костромской области внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщили в надзорном ведомстве.

Не дождавшись реакции властей, многодетные семьи Костромы начали объединяться, чтобы выжить в непростое время. В социальных сетях родители организовали группу, где начали аккумулировать заявки на продуктовую помощь.

- Силами шести семей мы покупаем продукты и развозим их нуждающимся. К сожалению, наши возможности очень ограничены. Мы написали обращение губернатору области с просьбой о помощи. До сих пор ни одной семье не оказана хоть какая-то продуктовая помощь. Семьи остались один на один с собственной бедой, - посетовала администратор группы Евгения Кожемякина.

За несколько дней группе неравнодушных родителей удалось собрать "тележки взаимопомощи" для многодетных земляков, оказавшихся без средств к существованию. Благодаря этому 11 семей получили наборы продуктов, которые позволят людям продержаться в сложное время, а в ближайшие дни помощь придет еще в девять семей. Узнав о благородном порыве земляков, в группу обратился спонсор, который начал помогать многодетным хлебом.

- Мы получили продуктовую корзину одними из первых. В ней есть все: крупы, масло, макароны, консервы. Мы очень благодарны людям, которые не бросили нас в трудной ситуации, - рассказала многодетная мама Виктория Бачина.

Пока верстался номер

Стало известно, что власти Костромы все же приняли программу продуктовой поддержки семей с детьми. Как пояснили в мэрии, школьники льготных категорий будут обеспечены продуктами питания. Это ребята из семей, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ, а также проживающие в неблагополучных семьях.

В мэрии добавили, что в дополнение к набору продуктов ребята получат сладкие подарки. В рамках благотворительной помощи их для костромских школьников помог приобрести почетный гражданин города Костромы Александр Клещев.

А как у соседей?

Во Владимирской области свыше 7,4 тысячи малообеспеченных семей, воспитывающих трех и более детей, в апреле получили адресную поддержку. Им в беззаявительном порядке предоставлена денежная выплата в размере 3114 рублей.

- Социальная помощь оказана многодетным семьям, которые в текущем году еще не воспользовались ею по указу губернатора области от 02.09.2008 № 16, - пояснили чиновники.