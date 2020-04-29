Московские врачи вылечили от коронавируса 4610 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится.

Лечение в столице назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение медики строго не рекомендуют. Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Отсутствие заболевания после прохождения лечения также подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.