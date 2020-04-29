Москва прорабатывает вопрос о временных госпиталях на 10 тысяч коек

Власти столицы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тысяч коек. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", - написал столичный градоначальник.

Московские власти намерены использовать эти временные госпитали для долечивания пациентов. Размещаться они будут на территориях основных клиник, где ведется лечение больных с коронавирусом. Таким образом койки с подведенным кислородом можно будет освободить для тяжелых больных. А если случатся осложнения у тех, кто уже пошел на поправку, их можно будет оперативно вернуть в основной корпус.

В настоящее время в столице развернуты 20 тысяч коек для борьбы с COVID-19, мэр пообещал в ближайшее время довести их число до 28 тысяч.