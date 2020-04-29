Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тысяч человек, в целом по городу проведено более 730 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тыс. исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира. Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

Тестируют на COVID пациентов с пневмонией и всех, кто живет с больными коронавирусной инфекцией, людей с признаками ОРВИ. Проводят скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, - медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.