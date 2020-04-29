Музей Победы подготовил аудиоспектакли о своих экспонатах

Новый формат онлайн-программ запускает Музей Победы. Это будут аудиоспектакли на тему военной техники, за их основу возьмут не художественные произведения, а материалы экскурсий музея.

- Наши передачи заинтересуют и маленьких, и взрослых. Самые популярные экскурсии Музея Победы адаптируют и перепишут в форме художественных рассказов, близких по форме к некогда популярным радиоспектаклям и так популярным сегодня аудиокнигам, - рассказала "РГ" заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Первая постановка посвящена танку Т-60 прозванного "Малюткой". Один из экземпляров в 1943 году был собран на средства детей из Омской области. Образец этой техники можно увидеть на открытой экспозиции Музея Победы. Аудиоспектакль уже доступен на YouTube-канале музея.

Ожидается, что библиотека аудиопостановок будет пополняться раз в неделю. Продолжительность каждой - около десяти минут.