На Черноземье создана новая технология производства биотоплива

В Тамбовском государственном техническом университете придумали, как превратить птичий помет, опилки и лузгу в топливные гранулы повышенного качества. Опытную установку представит ростовский завод "Продмаш".

Над повышением эффективности сжигания твердого топлива в ТГТУ работают около 30 лет. Ранее теплогенераторы, сделанные по чертежам тамбовчан, применялись при реконструкции старых котельных в селах и малых городах.Это позволило снизить потери из-за недожога при использовании низкосортного угля.

Теперь ученых привлекло другое биологическое сырье - лузга подсолнечника, проса или риса, опилки, солома, птичий помет. Словом, те отходы, которые в огромном количестве образуются в АПК, лесной и деревообрабатывающей промышленности. К примеру, на крупных птицефабриках на килограмм произведенного мяса приходится до 3 кило загрязненной пометом подстилки из опилок или соломы.

"Вывозить на поля весь помет нереально. Он содержит много азота, способного "сжечь" растения. Такую подкормку земля перерабатывает два-три года", - пояснил "РГ" Рафаил Исьемин, директор действующего при ТГТУ центра "Новые наукоемкие технологии эффективного использования продуктов переработки и утилизации техногенных образований и отходов для автономной энергетики".

При компостировании помет разлагается месяцами, часть едких веществ вымывается в почву. Перегнившие отходы надо обеззараживать, убивая патогенную микрофлору.

"Мы предложили использовать для предварительной обработки биомассы технологию торрефикации, которой занимаемся около десяти лет. Это прожаривание в среде с низким содержанием кислорода при температуре 200-300 градусов, - рассказал Исьемин. - Гигроскопичность сырья снижается, теплотворность - повышается. Повторное размножение бактерий исключено. На выходе мы имеем гранулы, которые можно применять как органическое удобрение либо как топливо. Они не впитывают влагу, поэтому не требуют особых условий хранения и транспортировки".

"Источники" энергии в огромном количестве образуются на предприятиях АПК и леспрома

Технология тамбовчан позволяет добиться более высокой (на 15-30 процентов) "калорийности" топливных гранул. "Комплексы переработки отходов в пеллеты, созданные ранее, малопроизводительны и требуют колоссальных затрат. Наша установка способна давать при обжиге одной тонны биомассы не менее 250 кВт/часов электрической и 1200 кВт тепловой энергии", - отметил один из авторов проекта, кандидат технических наук Олег Милованов.

Демонстрационную установку на площади полторы тысячи квадратных метров уже собрали на заводе "Продмаш". В рамках постановления правительства РФ N 218 из федерального бюджета на научную работу выделили 210 миллионов рублей, столько же вложил индустриальный партнер. Ростовчане смогут выпускать оборудование в разных комплектациях исходя из потребностей заказчиков.

"Площадь установки невелика, процесс идет около часа, то есть мы быстро подвергаем термообработке большие объемы биомассы, - подчеркнул Исьемин. - Утилизация выходит недешевой, но от нее не уйти. Прорабатываем вариант с прямым сжиганием помета, чтобы использовать тепло для обжига биомассы, а побочные продукты - для получения электроэнергии. Это снизит затраты на гранулирование".