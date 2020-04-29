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29.04.2020 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Москву надвигается 25-градусная жара

Текст: Ольга Игнатова
На сам Первомай температура в центральных областях, и в столичном регионе, в том числе, температура воздуха будет не слишком высокой - около плюс 10 градусов. Возможен небольшой дождь из-за прохождения очередного циклона с запада.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. А со 2 мая начнется повышение температуры. Днем в Москве плюс 11-16 градусов, возможен небольшой дождь. 3 и 4 мая уже будет по-летнему тепло - плюс 18-23 градуса.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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А 5 мая температура может повыситься до 20-25 градусов. 25 мая абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в Москве в 1906 году - тогда температура поднялась до 27,5 градуса. Все эти дни не исключены небольшие дожди, так как влияние будут оказывать мощные циклоны. Один из которых расположился над территорией Европы. Но он теплый.

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