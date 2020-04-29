На Москву надвигается 25-градусная жара

На сам Первомай температура в центральных областях, и в столичном регионе, в том числе, температура воздуха будет не слишком высокой - около плюс 10 градусов. Возможен небольшой дождь из-за прохождения очередного циклона с запада.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. А со 2 мая начнется повышение температуры. Днем в Москве плюс 11-16 градусов, возможен небольшой дождь. 3 и 4 мая уже будет по-летнему тепло - плюс 18-23 градуса.

А 5 мая температура может повыситься до 20-25 градусов. 25 мая абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в Москве в 1906 году - тогда температура поднялась до 27,5 градуса. Все эти дни не исключены небольшие дожди, так как влияние будут оказывать мощные циклоны. Один из которых расположился над территорией Европы. Но он теплый.