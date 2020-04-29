Объем экспорта АПК Москвы составил почти миллиард долларов

Объем экспорта московского агропромышленного экспорта по состоянию на 19 апреля этого года составил более 988 миллионов долларов, что на 19 процентов больше показателя за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Наибольшим спросом продукция столичного АПК пользуется в Казахстане, Беларуси, Германии и Узбекистане. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, московские экспортеры получили поддержку от города, которая помогла им сохранить клиентскую базу и быстро адаптироваться к изменившимся из-за пандемии коронавируса условиям работы.

Это позволило некоторым предприятиям не только сохранить темпы производства, но и нарастить их, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.