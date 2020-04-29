Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку

В Тверской области женщина-опекун задушила ребенка, которому не было еще и двух лет.

По информации регионального управления СК РФ, преступление совершено 26 апреля в деревне Кривцово Калининского района. Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.

- Задержанная по горячим следам женщина была допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ предъявил опекунше обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Кроме того, в рамках расследования дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, - подчеркнула Валерия Павлова.