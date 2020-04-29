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29.04.2020 14:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Порывы ветра в новой Москве превысили 23 метра в секунду

Текст: Ирина Огилько

Обещанный в столице сильный ветер оправдал ожидания метеорологов. В порывах его скорость - выше 23 м/с, такой ветер в мегаполисе считается опасным. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Как отмечают метеорологи, с 13.00 началось усиление ветра, а наиболее сильные порывы фиксируются на территории новой Москвы. Там они превышают 23 м/с, в пределах города пока - не выше 21 м/с. При этом на высоте 23-25 этажей высотных зданий ветер усилился до 27 м/с. Увеличилась и частота сильных порывов.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, ветер ломает крупные ветви деревьев, разносит мусор, в ряде районов замечены поваленные ветром деревья, в частности, на Волжском бульваре на придомовой территории вырвало тополь с корнем.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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