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29.04.2020 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ради дачников ослабили ограничения по торговле

Текст: Константин Бахарев, Мария Голубкова, Айгуль Камаева, Анна Скудаева, Татьяна Ткачева, Марина Ледяева
Местные власти во многих регионах решили все-таки открыть садовые магазины, несмотря на введенные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

"РГ" писала об этих строгих правилах две недели назад. А сейчас проверила, что изменилось после публикации.

Фото: iStock
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В Тульской области местные власти отменили строгие меры с 25 апреля и разрешили продажу товаров для садоводства и огородничества, в том числе семян, саженцев, рассады и удобрений, на условиях самовывоза. Ранее это было возможно только путем курьерской доставки.

Не заставили себя ждать и власти Прикамья. Они также разрешили торговлю посадочными материалами. Тем более, что весна в этом году в крае выдалась теплая, многие огородники уже начали работать на своих участках. В 43 городах и районах Прикамья станут действовать садоводческие ярмарки, всего для них отведено 136 торговых площадок.

Власти постарались максимально учесть запросы садоводов, и торговля посадочным материалом будет идти во всех муниципалитетах региона, причем не только в райцентрах, но в крупных селах и деревнях. Однако торговать рассадой, саженцами и семенами на тротуарах и возле жилых домов по-прежнему не разрешается.

К большой радости дачников в Башкирии тоже разрешили работать магазинам и лавкам по продаже садового инвентаря, саженцев, удобрений, семян и другой продукции, используемой в садоводстве.

Фото: iStock
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Заработали такие центры и в Ивановской области.

С ограничением разрешена с 27 апреля работа специализированных магазинов продажи семян и саженцев и в Костромской области. Плюс к этому перед главами муниципальных образований поставлена задача организовать специализированные площадки на открытом воздухе по сезонной продаже саженцев и семян.

Повезло огородникам Поморья. На огородах еще лежит снег, но северяне уже вовсю работают в теплицах, обрабатывают кусты от вредителей. На подоконниках у доброй половины архангелогородцев подрастает рассада. Специализированные магазины, в которых можно купить все для дачи, не работали всего неделю.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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