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29.04.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Регионы ввели особые правила выезда на дачи в майские праздники

Текст: Константин Бахарев, Мария Голубкова, Айгуль Камаева, Анна Скудаева, Татьяна Ткачева, Марина Ледяева
Ситуация с коронавирусом внесла коррективы и на поездки за город. И в каждом регионе сегодня свои правила.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Костромской области власти разрешили жителям ездить на дачи, но предпочтение предложили отдавать личному транспорту. Тем, кто пользуется общественными автобусами и электричками, посоветовали снизить число поездок: лучше не ежедневно мотаться на дачу, а "вахтами" на несколько дней.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости
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А в Орловской области местные власти, наоборот, с 25 апреля расширили число загородных маршрутов, доставляющих жителей в садовые кооперативы. До 31 июля коммерческие перевозчики будут обслуживать дачников, используя машины того класса, которые есть в наличии. Но их уже предупредили, что соблюдение санитарных норм будут жестко контролировать, и рекомендовали компаниям выводить на линию автобусы большой вместимости. И если в апреле некоторые электрички отменялись, сейчас движение в выходные дни возобновлено.

Петербуржцы смогут отправиться на свои дачи на майские праздники только при соблюдении определенных условий. Во-первых, при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право гражданина находиться на даче - договор аренды или свидетельство о собственности. Во-вторых, все покупки нужно сделать заранее в городе, так как в Ленинградской области по пути нельзя останавливаться. Да и магазины будут закрыты вечером 30 апреля и весь день 1 мая.

Немного ослабили режим самоизоляции власти Башкирии. Они разрешили ездить на дачу на общественном транспорте и своем автомобиле. А все желающие могут ходить на рыбалку. Правда, для подобных поездок нужно заполнить специальное заявление о прерывании режима самоизоляции. И обязательно иметь при себе паспорт, а для садоводов еще и документы на участок. Также снято ограничение по числу поездок на дачу.

С соблюдением ряда формальностей, диктуемых режимом самоизоляции, на свои участки могут выехать и нижегородские дачники. Для этого им нужно оформить электронный пропуск. Обязательно! Но даже QR-кода не спасет тех, кто захочет под маркой поездки на дачу отправиться на шашлыки, рыбалку или массовую прогулку. Да и на своем участке выход за его пределы разрешается только для посещения магазина или аптеки, а также выноса мусора.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ради дачников ослабили ограничения по торговле

В наиболее сложном положении оказались те, кто имеет дачи во Владимирской области, где с 16 апреля по распоряжению областных властей введен карантин в ближайшем к столице Петушинском районе. Жителям, не имеющим местной прописки, запрещено въезжать на территорию района, в том числе для ведения садоводства и для пользования дачными домами. Также электрички перестали притормаживать на девяти остановочных пунктах Петушинского района. Остановка теперь одна - станция Петушки.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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