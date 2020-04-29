По видеосвязи Петр Бирюков ответит на вопросы редактора отдела "Москва" "Российской газеты" Любови Проценко.
Во время интервью будут обсуждаться следующие вопросы.
1. Дезинфекция. Промывка дорог, тротуаров, общественных пространств. Частота промывок и состав дезинфицирующих средств. Протокол обработки подъездов, в которых выявлены либо находятся на карантине больные коронавирусом. Кто и как отслеживает правильное выполнение всех процедур. Каковы штрафы за невыполнение данных предписаний. Есть ли нарушители.
2. Сроки возобновления сборов платы за капремонт. Ситуация с должниками по оплате услуг ЖКХ ( газо-, электро-, водо-, теплоснабжение.) Будут ли штрафы, пени, отключения.
3. Проживание в общежитиях сотрудников ГБУ "Жилищник". Соотносится ли их проживание с требованиями по самоизоляции. Меры, принятые правительством, по решению проблем трудовых мигрантов, иностранцев, оставшихся из-за самоизоляции без работы и средств к существованию.