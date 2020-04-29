30 апреля на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова на тему: "COVID-19. Специфика работы московской службы коммунального хозяйства в период пандемии".

По видеосвязи Петр Бирюков ответит на вопросы редактора отдела "Москва" "Российской газеты" Любови Проценко.

Во время интервью будут обсуждаться следующие вопросы.

1. Дезинфекция. Промывка дорог, тротуаров, общественных пространств. Частота промывок и состав дезинфицирующих средств. Протокол обработки подъездов, в которых выявлены либо находятся на карантине больные коронавирусом. Кто и как отслеживает правильное выполнение всех процедур. Каковы штрафы за невыполнение данных предписаний. Есть ли нарушители.

2. Сроки возобновления сборов платы за капремонт. Ситуация с должниками по оплате услуг ЖКХ ( газо-, электро-, водо-, теплоснабжение.) Будут ли штрафы, пени, отключения.

3. Проживание в общежитиях сотрудников ГБУ "Жилищник". Соотносится ли их проживание с требованиями по самоизоляции. Меры, принятые правительством, по решению проблем трудовых мигрантов, иностранцев, оставшихся из-за самоизоляции без работы и средств к существованию.