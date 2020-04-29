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29.04.2020 16:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19

Текст: Сергей Жуков
Строительство и промышленность станут в Москве первыми отраслями, где начнут смягчать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, но мы не сможем одномоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения инфекции, будут перечеркнуты", - пояснил чиновник. По его словам, план постепенной отмены ограничений и возврата предприятий к работе разрабатывается вместе с Роспотребнадзором.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В первую очередь, подчеркнул Ефимов, смягчение режима затронет две сферы: строительство и промышленность. Затем ограничения начнут снимать с организаций бытовых услуг и непродовольственной торговли. При этом предприятия, отметил он, должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это нужно, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

Когда именно в городе начнут открываться организации, Владимир Ефимов не уточнил. Конкретные сроки будут определены с учетом мнения эпидемиологов.

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