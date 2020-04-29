С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19

"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, но мы не сможем одномоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения инфекции, будут перечеркнуты", - пояснил чиновник. По его словам, план постепенной отмены ограничений и возврата предприятий к работе разрабатывается вместе с Роспотребнадзором.

В первую очередь, подчеркнул Ефимов, смягчение режима затронет две сферы: строительство и промышленность. Затем ограничения начнут снимать с организаций бытовых услуг и непродовольственной торговли. При этом предприятия, отметил он, должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это нужно, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

Когда именно в городе начнут открываться организации, Владимир Ефимов не уточнил. Конкретные сроки будут определены с учетом мнения эпидемиологов.