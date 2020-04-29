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29.04.2020 07:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сегодня в Москве будет дождливо и ветрено

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В столице сегодня вполне апрельская погода: дожди, пасмурно и ветер до 20 м/с. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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По данным метеорологов, максимально воздух прогреется до +10...+12 градусов. Но почувствовать теплую погоду будет сложно из-за повышенной влажности, а также порывов ветра до 20 м/с.

- Временами будет идти дождь, выпасть за сутки сможет до 2-4 мм осадков, - рассказала РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такую погоду принесет циклон. Он же понизит атмосферное давление до 736 мм рт ст. почти до рекорда, который составляет 733,7 мм рт ст.

Метеоролог отметила, что до конца недели температура воздуха будет днем до +14…+16, а третьего мая может потеплеть до +18…+20.

При этом ночная температура будет колебаться от +3 до +6 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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