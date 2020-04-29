Сегодня в Москве будет дождливо и ветрено

В столице сегодня вполне апрельская погода: дожди, пасмурно и ветер до 20 м/с. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, максимально воздух прогреется до +10...+12 градусов. Но почувствовать теплую погоду будет сложно из-за повышенной влажности, а также порывов ветра до 20 м/с.

- Временами будет идти дождь, выпасть за сутки сможет до 2-4 мм осадков, - рассказала РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такую погоду принесет циклон. Он же понизит атмосферное давление до 736 мм рт ст. почти до рекорда, который составляет 733,7 мм рт ст.

Метеоролог отметила, что до конца недели температура воздуха будет днем до +14…+16, а третьего мая может потеплеть до +18…+20.

При этом ночная температура будет колебаться от +3 до +6 градусов.