Как и по всей стране, в столице банки начали выдавать ипотеку под 6,5% годовых. Под такой низкий процент купить жилье раньше могли только отдельные категории льготников, теперь же эта ставка стала общедоступной. Сколько смогут благодаря ей сэкономить москвичи? Что им нужно знать, прежде чем отправиться в банк, выяснил корреспондент "РГ".

Ключевое отличие Москвы от других регионов страны - кредит по льготной ипотеке здесь не может быть более 8 млн рублей. Такое же правило действует в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградкой области. В других регионах "потолок" - 3 млн рублей. Такая разница объясняется тем, что в столице и цены на жилье заметно выше.

Еще одно условие: для участия в льготной ипотеке первоначальный взнос в Москве - минимум 20% от стоимости жилья. Средняя же цена квартиры в новостройках столицы сегодня - 10,9 млн рублей. Это значит, что для ее покупки надо иметь в кармане не меньше 2,9 млн, или 27 процентов ее стоимости, а на оставшие 8 млн взять в льготный кредит. Впрочем, управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая говорит, что примерно в 45% новостроек все же можно найти варианты, при которых достаточно будет и 20-процентного первого взноса. То есть по цене до 10 млн рублей. Например, с "однушкой" проблем вообще нет, а вот двух- и трехкомнатные за такие деньги можно купить только на окраинах или в Новой Москве.

Теперь об экономии. Давайте считать. Допустим, вы присмотрели двухкомнатную квартиру в новостройке в районе Нагатинский Затон за 10 миллионов. 2 миллиона у вас есть, 8 хотите взять в кредит. До появления субсидируемой ипотеки даже ставка в 9% считалась удачей. Платить за жилье в течение 20 лет пришлось бы почти по 72 тысячи рублей в месяц! А теперь пересчитаем под льготный 6,5 процента. Платеж тут же падает до 59,6 тысячи. То есть экономия - более 12 тысяч в месяц. И это на протяжении двух десятков лет! Согласитесь, весьма неплохо.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александр Мелешенко

Неудивительно, что опрошенные "РГ" банки и застройщики говорят о растущем числе обращений по поводу льготной ипотеки. В пресс-службе банка ВТБ, к примеру, рассказали, что с 17 апреля приняли почти 1,2 тысячи заявок на такие кредиты: "Почти тысяча из них уже одобрена. Ожидаем, что будет еще больше обращений - до 300 в день".

В Москве кредит по льготной ипотеке не может превысить 8 миллионов рублей

И все же говорить об оживлении жилищного рынка пока рано. Стройки по-прежнему заморожены, офисы продаж застройщиков закрыты, потенциальные покупатели большей частью сидят на самоизоляции. "Проблема сейчас больше в невозможности в полной мере реализовать спрос на жилье, - рассказали "РГ" в пресс-службе одного из крупнейших девелоперов страны, группы "ЛСР". - При всей готовности застройщиков, банков и госслужб заключать сделки дистанционно многие клиенты не готовы принять окончательное решение о покупке квартиры онлайн. Такова специфика рынка жилой недвижимости".

Впрочем, есть и клиенты, которых не отпугивает перспектива увидеть свою квартиру уже после ее покупки. Крупнейший застройщик России ГК "ПИК" первую квартиру по льготной ставке продал как раз удаленно - ее купила жительница Пензы, взяв кредит на 4,2 млн рублей. "При этом все этапы сделки, начиная от выбора квартиры и заканчивая подписанием документов, прошли на нашем сайте, без контакта с нашими менеджерами или банка", - рассказали в пресс-службе застройщика.