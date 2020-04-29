Ключевое отличие Москвы от других регионов страны - кредит по льготной ипотеке здесь не может быть более 8 млн рублей. Такое же правило действует в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградкой области. В других регионах "потолок" - 3 млн рублей. Такая разница объясняется тем, что в столице и цены на жилье заметно выше.
Еще одно условие: для участия в льготной ипотеке первоначальный взнос в Москве - минимум 20% от стоимости жилья. Средняя же цена квартиры в новостройках столицы сегодня - 10,9 млн рублей. Это значит, что для ее покупки надо иметь в кармане не меньше 2,9 млн, или 27 процентов ее стоимости, а на оставшие 8 млн взять в льготный кредит. Впрочем, управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая говорит, что примерно в 45% новостроек все же можно найти варианты, при которых достаточно будет и 20-процентного первого взноса. То есть по цене до 10 млн рублей. Например, с "однушкой" проблем вообще нет, а вот двух- и трехкомнатные за такие деньги можно купить только на окраинах или в Новой Москве.
Теперь об экономии. Давайте считать. Допустим, вы присмотрели двухкомнатную квартиру в новостройке в районе Нагатинский Затон за 10 миллионов. 2 миллиона у вас есть, 8 хотите взять в кредит. До появления субсидируемой ипотеки даже ставка в 9% считалась удачей. Платить за жилье в течение 20 лет пришлось бы почти по 72 тысячи рублей в месяц! А теперь пересчитаем под льготный 6,5 процента. Платеж тут же падает до 59,6 тысячи. То есть экономия - более 12 тысяч в месяц. И это на протяжении двух десятков лет! Согласитесь, весьма неплохо.
Неудивительно, что опрошенные "РГ" банки и застройщики говорят о растущем числе обращений по поводу льготной ипотеки. В пресс-службе банка ВТБ, к примеру, рассказали, что с 17 апреля приняли почти 1,2 тысячи заявок на такие кредиты: "Почти тысяча из них уже одобрена. Ожидаем, что будет еще больше обращений - до 300 в день".
И все же говорить об оживлении жилищного рынка пока рано. Стройки по-прежнему заморожены, офисы продаж застройщиков закрыты, потенциальные покупатели большей частью сидят на самоизоляции. "Проблема сейчас больше в невозможности в полной мере реализовать спрос на жилье, - рассказали "РГ" в пресс-службе одного из крупнейших девелоперов страны, группы "ЛСР". - При всей готовности застройщиков, банков и госслужб заключать сделки дистанционно многие клиенты не готовы принять окончательное решение о покупке квартиры онлайн. Такова специфика рынка жилой недвижимости".
Впрочем, есть и клиенты, которых не отпугивает перспектива увидеть свою квартиру уже после ее покупки. Крупнейший застройщик России ГК "ПИК" первую квартиру по льготной ставке продал как раз удаленно - ее купила жительница Пензы, взяв кредит на 4,2 млн рублей. "При этом все этапы сделки, начиная от выбора квартиры и заканчивая подписанием документов, прошли на нашем сайте, без контакта с нашими менеджерами или банка", - рассказали в пресс-службе застройщика.