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29.04.2020 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели освободили застрявшие в игрушечном автобусе пальцы ребенка

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Фото: Департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Фото: Департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

На севере столицы у ребенка застряли пальцы руки в игрушечном автобусе. На помощь пришли спасатели. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По словам Юлии Кротовой, матери ребенка, ее трехлетний сын засунул три пальчика в окна автобуса и самостоятельно вытащить не смог.

"Я пришла ему на помощь, - заявила "РГ" Кротова. - Но не помогла ни вода, ни масло. 20 минут были потрачены впустую, да еще и ребенок сильно испугался".

Отчаявшись, женщина была готова отвезти малыша к спасателям, но оператор попросила никуда не ездить и сообщила, что направила экипаж.

Дежурная смена добровольцев "СпасРезерв" аккуратно извлекла застрявшие пальцы ребенка при помощи гравировального аппарата и кусачек. Врач смены обработал малышу небольшие ссадины. Игрушечный же автобус восстановлению не подлежит.

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