Спасатели освободили застрявшие в игрушечном автобусе пальцы ребенка

На севере столицы у ребенка застряли пальцы руки в игрушечном автобусе. На помощь пришли спасатели. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам Юлии Кротовой, матери ребенка, ее трехлетний сын засунул три пальчика в окна автобуса и самостоятельно вытащить не смог.

"Я пришла ему на помощь, - заявила "РГ" Кротова. - Но не помогла ни вода, ни масло. 20 минут были потрачены впустую, да еще и ребенок сильно испугался".

Отчаявшись, женщина была готова отвезти малыша к спасателям, но оператор попросила никуда не ездить и сообщила, что направила экипаж.

Дежурная смена добровольцев "СпасРезерв" аккуратно извлекла застрявшие пальцы ребенка при помощи гравировального аппарата и кусачек. Врач смены обработал малышу небольшие ссадины. Игрушечный же автобус восстановлению не подлежит.