У шести сотрудников больницы под Липецком обнаружили COVID-19

Коронавирус выявили у шести медицинских работников Долгоруковской центральной районной больницы в Липецкой области. Положительный результат теста на COVID-19 подтвердился в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части.

Как сообщили в оперативном штабе по региону, после этого поликлиника и все отделения больницы, за исключением инфекционного, закрыли. Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи а если люди нуждаются в стационаре, их переводят в соседний райцентр - Тербунскую больницу.

Уже известно, что к главному врачу будут приняты меры воздействия, как только руководитель выйдет с больничного.

Как сообщили в администрации региона, райцентр Долгоруково теперь тоже окружен постами, на которых контролируют въезд транспорта и проводят термометрию всем приезжающим туда, а все, кто уже находится в населенном пункте - теперь живут по пропускному режиму. Кроме Долгоруково, цифровые пропуска нужны для перемещения в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине и Лебядини.