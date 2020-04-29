В Калужской области ввели масочный режим

В Калужской области введен строгий масочный режим. Пока он будет действовать до 11 мая, сообщили в правительстве региона.

Применение средств индивидуальной защиты необходимо в людных местах, общественном транспорте и магазинах. Глава региона Владислав Шапша поручил руководству УМВД по Калужской области постоянно контролировать соблюдение режима.

- На сегодняшний день составлено более тысячи протоколов о нарушении санитарных требований. В ближайшие дни мы усилим работу, - пообещал глава УМВД Александр Дедов.

Вместе с тем по некоторым другим направлениям ограничения ослаблены. Так в области возобновят работу мастерские по ремонту обуви и бытовой техники, точки, торгующие рассадой и семенами - при соблюдении санитарных мер.

- Сейчас люди поедут на дачи. Они должны иметь возможность купить семена и посадочный материал, но при соблюдении тех требований, которые устанавливает Роспотребнадзор, - подчеркнул Владислав Шапша.

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